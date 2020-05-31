تسجيل 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الديوانية

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل ثمانية اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".