شكرا لقرائتكم تيجي تصيبها تصيبك.. محتج بأميركا يحرق نفسه بالخطأ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواترت أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو التي تظهر أعمال العنف والتخريب التي مارسها عدد من المتظاهرين بالولايات الأميركية ضد منشآت حكومية وسيارات الشرطة، وذلك في غضبة احتجاج على مقتل الأميركي من أصل إفريقي، جورج فلويد، بيد عناصر من الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل، قادم من فاييتفيل بولاية نورث كارولينا، أحد المحتجين وهو يحاول إلقاء شعلة نار على سوق فاييتفيل، إلا أنه أخطأ وأشعل النيران في نفسه.

وبدأ المخرّب في الاستغاثة برفاقه، الذين أحاطوه ليطفئوا النيران قبل أن تحرقه.

يأتي ذلك فيما نجح عدد آخر من المحتجين في إشعال السوق، حيث أظهرت الصور القادمة من هناك الدخان الكثيف وهو يخرج من مبنى السوق.

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وتعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، بأنه لن يسمح لمن سمّاهم "الغوغاء الغاضبين بتدمير ديمقراطيتنا"، بحسب تعبيره.

وأضاف ترمب: "الفوضويون واليساريون المتطرفون يعملون على ترهيب الأبرياء".

يأتي ذلك فيما أفادت تقارير بإتلاف 15 سيارة للشرطة في أعمال شغب بنيويورك.

هذا وفرضت عشرات المدن الأميركية، بينها لوس أنجلوس وفيلادلفيا وأتلانتا حظرا للتجول، وذلك بعد أعمال شغب تخللت احتجاجات على مقتل أميركي من أصول إفريقية على يد شرطي.

كما تم توجيه تهم ارتكاب جرائم فيدرالية لـ3 أشخاص في نيويورك، تتمثل بتهمة إلقاء قنابل على سيارات شرطة.