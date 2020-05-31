مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين والقبض على 8 داعشيين بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السطات العراقية مقتل شرطي وإصابة 5 آخرين في هجوم شنه عناصر "داعش" جنوبي مدينة سمراء شمالي البلاد، فيما تم القبض على 8 من التنظيم الإرهابي في مدينة الموصل.



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن"عناصر داعش هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة بقرية بناحية المعتصم في سمراء ( 120كم شمال بغداد) وتمكنوا من قتل شرطي وإصابة 5 آخرين قبل أن يلوذوا بالفرار".



وأضاف أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة توجهت إلى محل الحادث فيما نقلت جثة الضحية والمصابين إلى مستشفى سامراء للعلاج".

ومازالت منطقة "مطيبيجة" الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تحت سيطرة تنظيم داعش ولم تفلح القوات العراقية في بسط سيطرتها عليها بالرغم من الهجمات المتكررة التي شنتها عليها.

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وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمحافظة نينوى العراقية القبض على 8 عناصر من داعش في مدينة الموصل، 400كم شمال بغداد.

عملية القبض تمت خلال المتابعة الميدانية المستمرة والجهود الاستخبارية، في ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، بحسب البيان نفسه.

ومن بين المعتقلين الإرهابي المكنى أبو الزبير القيادي في ما يسمى بجيش العسرة لديوان الجند والإرهابي المكنى أبو خطاب القيادي في ما يسمى فرقة مؤتة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين.