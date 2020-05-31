اعتقال 92 محتجا في باريس تظاهروا دعما لحقوق المهاجرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الشرطة الفرنسية، يوم السبت، القبض على 92 شخصا شاركوا في مظاهرة لم تحصل على إذن مسبق بالعاصمة باريس، للمطالبة بحقوق الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
وذكرت السلطات في تغريدة على تويتر أن آلاف الأشخاص خرجوا في المظاهرة، التي لم تحصل على تصريح رسمي بسبب الجهود المبذولة للحد من التجمعات الكبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبمقتضى الإرشادات الحالية، يجب أن يقتصر عدد المجموعات على 10 أشخاص أو أقل.
واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع في مسعى لفض الاحتجاج، وفقا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو".
وسجلت فرنسا إصابة 151 ألف شخص بفيروس كورونا فيما توفي نحو 29 ألف آخرين جراء تفشي الوباء.
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