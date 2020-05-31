فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاق استمر نحو الشهرين بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعادت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين بعد إغلاق استمر نحو الشهرين كإجراء وقائي إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقبيل وقت قصير من موعد صلاة الفجر تدفق المئات من الفلسطينيين عبر أبواب المسجد إلى مصلياته وهم يرددون هتافات التكبير.

ووفقا لـ"العين الإخبارية"قالت بأن بعض المصلين وهم يقومون بسجدة شكر لله على إعادة فتح أبواب المسجد بعد إغلاق غير مسبوق.

وسار المصلون في ساحات المسجد وهم يرددون: " بالروح بالدم نفيك يا أقصى".

وكان الكثير من المصلين يرتدون كمامات الوجه ويحملون سجاجيد الصلاة استجابة لتعليمات دائرة الأوقاف الإسلامية.

ووزع حراس المسجد كمامات على المصلين الذين لم تكن بحوزتهم كمامات.

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وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس أعلنت عن فتح أبواب المسجد الأقصى إثر إنحسار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وعلقت دائرة الأوقاف الإسلامية دخول المصلين إلى المسجد نهاية شهر آذار/مارس بعد انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إلى "التزام كل مصلٍ بالكمامة واحضار سجادة للصلاة، وخضوع كل مصلٍ لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد، والأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من الـمسجد وأثناء أداء الصلاة".

كما دعت المصلين إلى "الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الاسلامية لتأدية الصلاة سواءً الأماكن الـمسقوفة أو في الساحات".

ودعت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إلى "الاهتمام بالنظافة الـمطلقة في الـمسجد الأقصى الـمبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: "نناشد جمهورنا الكريم بعدم حضور من يعاني من أي أعراض مرضية إلى الـمسجد حرصا منا على سلامة الجميع".

بدوره، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استعداداً لاعادة فتح المسجد الاقصى المبارك واستقبال المصلين ابتداء من صلاة فجر الأحد.

وتم رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في مركز الإسعاف والطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس.