شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بتوجيهات سعود بن صقر.. رأس الخيمة تطلق حزمة محفزات اقتصادية متكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة من الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت حكومة رأس الخيمة، أمس، عن إطلاق حزمة إجراءات تحفيزية وتسهيلات تشمل مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة.



وتتميز حزمة الإجراءات التحفيزية بكونها تغطي جميع قطاعات الأعمال، بما فيها الأنشطة الاقتصادية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات الحكومية، والقطاع البيئي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري والاستثماري، وشارك في تطوير الإجراءات التحفيزية مجموعة من الجهات المعنية، إذ قامت كل جهة بدراسة وإقرار الإجراءات التي تناسب طبيعة الشركات التي تتعامل معها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والمرونة في التعاطي مع متغيرات الوضع الراهن وظروفه الاستثنائية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الكبرى من إجمالي عدد الشركات العاملة في رأس الخيمة، والتي تعد أيضاً الأكثر تأثراً في هذه المرحلة.

تنوعت الإجراءات التحفيزية وفق 3 مستويات، هي: إلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وتقديم الاستشارات، والمساعدة على التسويق بحسب طبيعة العمل في كل جهة والطريقة الأنسب التي تعود بالفائدة على متعامليها. ومن أهم الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجهات الحكومية إقرار إعفاء بنسبة 25% على رسوم تجديد الرخص التجارية التي تم إغلاقها بناء على التعاميم الصادرة من الجهات الحكومية، وكذلك القطاعات المتأثرة بالأزمة بشكل عام في حال استيفائها الشروط والمعايير الموضوعة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.

دعم

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة: «نحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان تقديم كل أوجه الدعم المادي والاستشاري للشركات في الإمارة كجزء من التزامنا الدائم بتعزيز علاقات الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتطوير اقتصاد الإمارات وإمارة رأس الخيمة».

وأضاف: «تحتم علينا الظروف الراهنة أن نوفي بالتزاماتنا تجاه هذا القطاع، وأن نعمل معاً على وضع الخطط والاستراتيجيات العملية التي تتيح لنا التعامل بكفاءة مع تحديات المرحلة الحالية ومواصلة العمل من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل، وتحقيق أقصى استفادة من كل الفرص في مرحلة ما بعد انحسار الوباء».

إجراءات

تضمنت إجراءات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تمديد فترة تجديد الرخص التجارية 60 يوماً من تاريخ انتهائها، والسماح للمؤسسات والشركات بالعمل لمدة 24 ساعة في اليوم على مدار الأسبوع ولمدة 3 أشهر خلال هذه السنة، وذلك في فترة ما بعد أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وشملت حزمة دعم الدائرة في هذا المجال إعفاءات من الرسوم المفروضة على تصاريح التسويق، وذلك لمدة شهرين خلال العام الجاري في حال انتهاء الأزمة، وإعفاء الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية من رسوم التسجيل التجاري خلال فترة الإغلاق. إضافة إلى الإعفاء من غرامات التأخير وغرامات مزاولة النشاط المترتبة على الرخص التجارية منذ بداية العام.

إعفاء

بدورها، أعفت دائرة بلدية رأس الخيمة المستأجرين في الأسواق المملوكة من قبل البلدية من الإيجارات لمدة 3 أشهر، بما في ذلك صالونات الحلاقة والتجميل والمتاجر في سوق نخيل، وإعفاء شركات الإعلان من دفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك إعفاء الشركات من دفع أقساط التوثيق الإيجاري على مدى عام تبدأ من لحظة تجديد الرخصة، إضافة إلى الإعفاء من دفع رسوم تراخيص الإشغالات الخارجية للطرقات والمرافق العامة، وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الصحية للعاملين.

مبادرة

وتسهم هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة في الإجراءات التحفيزية من خلال مبادرة نوعية غير مسبوقة تعكس مدى حرص الهيئة على توسيع الغطاء النباتي في الإمارة ورفع درجة الوعي البيئي في الإمارة، وتقوم مبادرة الهيئة على إعفاء جميع الشركات من غرامات المخالفات البيئية المرتكبة قبل تاريخ 31 مارس الماضي، واقترحت على الشركات استبدالها بزراعة عدد من الأشجار على أن يتم تحديد هذا العدد بحسب قيمة كل مخالفة، وسوف توفر الهيئة هذه الأشجار لزراعتها.

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كما أعلنت الهيئة عن تخفيض نسبته 25% في قيمة المخالفات المفروضة على الشركات والمنشآت الصناعية التي لا يتجاوز إجمالي قيمة مخالفاتها البيئية عن 50 ألف درهم إماراتي خلال الفترة بين 1 أبريل إلى 31 ديسمبر 2020، وفيما يخص رسوم المخالفات البيئية على المؤسسات الصناعية، بما فيها المعامل والكسارات ومصانع الأسمنت التي تزيد على 50 ألف سنوياً خلال الفترة من 1 أبريل حتى نهاية العام، فقد قررت الهيئة تأجيلها لمدة عام.

قوائم

وأصدرت هيئة الموارد العامة إعفاءات من الرسوم الخاصة بالمركبات التجارية لفئة المستثمرين حتى مطلع أكتوبر 2020، إضافة إلى إعفاءات قدرها 50% على مخالفات «حماية» التي يتم دفعها حتى مطلع أكتوبر 2020 أيضاً، بشرط أن تكون هذه المخالفات قد حدثت في وقت سابق لهذا الإعلان.

كما أعلنت الهيئة عن إمكانية إعلان الشركات الصغيرة ومتاجر البقالة عبر موقعها مجاناً، من خلال إعداد قوائم ووضعها على بوابتها التي يزورها موفري خدمة أنظمة المراقبة بالكاميرات لإصدار أو تجديد رخصهم، وهو ما سوف يساعدهم على تسويق خدماتهم.

خيارات

أطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» حزمة من الحوافز، بهدف دعم الشركات العاملة تحت مظلتها التي يزيد عددها على 15 ألف شركة، بما يشمل الإعفاء من تجديد الرخص التجارية لمدة ثلاثة أشهر، وخيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، وإعفاء تام من رسوم باقات التخفيض، وإعفاء تام من رسوم تغيير النشاط.

وتضمنت الحوافز معززات دعم الشركات الصناعية بخصم بنسبة 50% على رسوم الرخصة، إلى جانب خيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات، وخصم بنسبة 25% على طلبات سكن العمال الجديدة، وإعفاء تام من رسوم الدخول إلى المناطق التابعة لـ«راكز».

لجنة

وتضمنت مبادرات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تأسيس لجنة التحفيز ولجنة التوجيه الداخليتين. وتشمل المبادرات الداعمة لقطاع السياحة: الإعفاء من رسوم التراخيص السياحية لمدة 6 أشهر، ورسوم «درهم السياحة» بدءاً من شهر مارس حتى مايو 2020، وإعفاءً كاملاً من رسوم الترخيص السياحي للربعين الثاني والثالث للعام الجاري، وغرامات الترخيص السياحي حتى 30 سبتمبر 2020.

كما سيتم إطلاق حزمة حوافز مالية مخصصة تستهدف الشركات السياحية الخاصة، بما في ذلك قطاع الفنادق متوسطة المستوى، والفنادق ذات الأربع نجوم، إضافة إلى الوجهات السياحية، وملاعب الغولف والمؤسسات السياحية الأخرى. وعلاوة على ذلك، سيكون بمقدور شركاء الهيئة في قطاع الضيافة المشاركة في مجموعة متنوعة من المعارض والجولات الترويجية التي ستنطلق خلال عامي 2020 و2021 من دون أي رسوم.

خطوات

وأقرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مجموعة من الخطوات تتضمن الإعفاء بنسبة 100% عن غرامات التأخير المستحقة على العضويات المنتهية حتى 30 يونيو 2020، وفي مبادرة خاصة بدعم رواد الأعمال المواطنين من المستفيدين من برنامج حاضنات الأعمال، قررت الغرفة إعفاءهم من رسوم الإيجارات المستحقة للفترة من أبريل 2020 حتى ديسمبر 2020.

وبهدف إعادة النشاط إلى قطاع المعارض، أقرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إعفاء بنسبة 50% على تصاريح المعارض الخارجية حتى نهاية عام 2020، وإعفاء بنسبة 25% على المعارض الاستهلاكية والتخصصية المقامة بصالات مركز رأس الخيمة للمعارض حتى نهاية 2020.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات تنسجم مع استراتيجية حكومة رأس الخيمة في تعزيز جاذبية قطاع الأعمال فيها، والتركيز على ميزاتها التنافسية التي تناسب مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز مكانتها وجهة مناسبة للاستثمار والعيش والجذب السياحي.