شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن المعاش الإضافى للعاملين والموظفين وشروط الاشتراك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من أول شهر يناير 2020، استحداث ميزة "المعاش الإضافى"، لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وأوضح أسباب استحداث المعاش الإضافى، ومن الذى يستفيد منه وكيف، وذلك كالتالي:

1 ـ تأتى فلسفة استحداث المعاش الإضافى، نظرًا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك.

2 ـ الرغبةً فى تقليل الفجوة التى قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش الذى يستحق لهم.

3 ـ يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

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4 ـ يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

5 ـ يستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا.

6 ـ يحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة.

7 ـ يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون.

8 ـ يدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.