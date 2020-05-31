شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بالتصدى لفوضى انتشار الإشغالات والتعديات على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، بالتصدي للمخالفات الخاصة بالتعديات على الطرق وانتشار الإشغالات، وتكثيف الحملات في الوحدات المحلية لإزالتها وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة في القانون، لمنع ووقف الفوضى والعشوائية والحفاظ على النسق الحضاري للشوارع.

وقال "الحسيني"، لـ"الخليج 365"، إنه في ظل غياب الرقابة في المحليات وبسبب الفساد انتشرت الإشغالات والتعديات في الطرق والميادين العامة، ما يتسبب في الازدحام وتعطيل حركة المرور، مطالبا بتعديل قانون إشغال الطرق العامة، وتغليظ العقوبة علي جريمة التعدي على الطرق والإشغالات، ومحاسبة المسئولين في الوحدات المحلية علي التقاعس والتقصير في القيام بدورهم وتشديد الرقابة ومنع المخالفات من المهد.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحلات التجارية والعامة تحتل نصف مساحة الشارع في غياب تام من مسئولي الوحدات المحلية، وهذا الأمر غير مقبول، لذلك لابد أن يكون هناك تقييم مستمر لرؤساء وقيادات الوحدات المحلية.

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وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قال إن معدلات مخالفة البناء زادت عقب الفترة في 2011، وذلك بسبب حالة الانفلات الأمني وغيرها، موضحاً أن توجيهات الرئيس جاءت بإزالة الإشغالات المخالفة، مشيراً إلى أن تلك الظاهرة تمثل تعديا على هيبة الدولة والقانون".

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن ممارسات البناء المخالف امتدت عقب 2011 ودخول مواطنين وليس المقاولين فقط فى تلك الظاهرة، كما أن فساد بعض العاملين، انتشار ظاهرة البلطجة، وتحرير عقود نظير مبالغ مالية ساهم فى الزيادة.