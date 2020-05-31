وفاة المناضل عبد الرحمان اليوسفي قائد تجربة التناوب التوافقي في المغرب

توفي الوزير الأول الأسبق المغربي، عبد الرحمان اليوسفي صباح اليوم، الجمعة 29 ماي 2020، في مدينة الدار البيضاء، عن عمر يناهز 96 سنة بعد صراع طويل مع المرض.
اليوسفي نُقِل خلال فترة الحجر الصحي أكثر من مرة إلى المستشفى، إلى أن تدهورت حالته الصحية الأسبوع الماضي، بعد شعوره بآلام على مستوى الصدر قبل أن يتم إدخاله إلى العناية المركزة.
ونعى حزب الاتحاد الاشتراكي وكاتبه الأول إدريس لشكر، قائد "حكومة التناوب التوافقي" في تدوينة على "فيسبوك": "وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمان اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة".
وبوفاة اليوسفي يكون المغرب قد فقد آخر مهندسي حكومة التناوب (فيفري 1998) التي جنّبت المغرب في تسعينيات القرن الماضي "السكتة القلبية"، على حد تعبير الملك الراحل الحسن الثاني.
ويوصف اليوسفي بـ"الرجل الوطني الذي دافع على تطور وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والوطن العربي، وعن تطوير الممارسة الديمقراطية الفعلية والدفاع عن حقوق المسحوقين والفقراء".
وفيما كان أحد صناع التاريخ المغربي الحديث في فترة الاستعمار الفرنسي وبعده، يعتبر الوزير الأول الأسبق المغربي من أبرز المساهمين في إنتقال سلس للعرش بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني وإعتلاء الملك محمد السادس سدة الحكم.
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