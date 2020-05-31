تدابير دقيقة في دبي لتحقيق بيئة حصينة صحياً ونفسياً للموظفين والمتعاملين

الأحد 31 مايو 2020

وسط إجراءات احترازية دقيقة وحصينة، يستأنف الموظفون العاملون في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية، وغرف التجارة والصناعة، والقطاع الخاص، على مستوى الامارات، اليوم دوامهم الاعتيادي من مواقع مكاتب عملهم الرسمية.



ويأتي ذلك، في ظل النجاح الكبير الذي تحققه الإمارات في مواجهة تداعيات تفشي جائحة «كورونا». وحددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عودة الموظفين لدوامهم الرسمي، اعتباراً من اليوم بنسبة 30 %، وتتزايد تدريجياً، بناء على المستجدات.

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وحددت حكومة دبي عودة الموظفين بنسبة 50 %، اعتباراً من صباح اليوم، على أن يتم رفعها إلى 100 % في 14 يونيو المقبل. وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جاهزية دوائر حكومة دبي لعودة الموظفين، وجددت التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما وزعت بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد، بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي، وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.

إلى ذلك أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الامارات، أن عودة النشاطات الاقتصادية في الدولة جاءت بعد بحث ودراسة شاملة، والنظر في جميع المعطيات المتوفرة على أرض الواقع، وعلى رأسها مدى استعداد وجاهزية مختلف القطاعات والأنشطة في الدولة لاستقبال الجمهور، والحفاظ على سلامتهم، وعدم التسبب في زيادة عدد الحالات، وقد تم وضع معايير واشتراطات لهذه القطاعات كافة لضمان ذلك.