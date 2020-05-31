زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل «فلويد» تتبرأ منه وتطلب الطلاق بعد القبض عليه

أعلنت زوجة الشرطي المتهم بقتل «فلويد» في ولاية مينيابوليس الأمريكية، إنها بصدد طلب الطلاق منه،وذلك بعد الضجة التي أحدثتها جريمة قتله للمواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، في العالم.

وأضافت الزوجة، كيلي شاوفين، في بيان أصدره محاميها، أن مقتل فلويد هذا الأسبوع على يد زوجها، ديريك شاوفين، كان أمرا مدمرا بالنسبة لها. وعبرت عن تعاطفها التام مع عائلة فلويد .

وطلبت كيلي في البيان "بكل احترام" منح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة.

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وأوضحت زوجة الشرطي ، أنها لم تتخيل أن زوجها عنصري ويعاني من أمراض نفسية قد تؤدي إلى أذى شخص بريء كما فعل مع جورج.

كما ذكرت كيلي أنها واجهت زوجها بما قام به، ولم يظهر عليه أي نوع من الندم، وأكد أنه قام بذلك عن عمد، مما دفعها إلى طلب الطلاق منه.



