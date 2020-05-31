شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية من اللامبالاة فى التعامل مع كورونا: الوعى هو العلاج الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد العقاد، بالمزيد من حملات التوعية للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر، واقتراب تطبيق خطة التعايش مع مرض "كوفيد 19"، والحديث عن ذروة إصابات الفيروس، لمنع تفشى الوباء فى المجتمع، وأن يتحول الأمر لكارثة حقيقية وعدم قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أعداد المصابين وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، ما يستوجب أن يكون هناك مزيد من التوعية من قبل كل الجهات التنفيذية والمعنية بهذا الأمر، على أن يُقابل هذا الأمر بمزيد من الحرص من قبل المواطنين لتضافر الجهود والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.

وحذر عضو مجلس النواب، من التهاون فى التعامل مع الأزمة، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكلف المواطنين والدولة العديد من الخسائر، ما يستوجب التعامل مع الأزمة بمزيد من الحرص والجدية وعدم اللامبالاة فى التعامل مع هذا الوباء العالمى، والتوعية بشكل مستمر سيكون لها دور كبير فى مزيد من الحرص لدى المواطنين.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة إجراءات الوقاية فى جميع المصانع والشركات والتأكيد باستمرار على جميع العاملين بهذه الأماكن على ضرورة الالتزام بالإجراءات بشكل دورى، وعدم التهاون فى الأمر، كذلك ضرورة إعادة النظر فى مسألة الأسواق العشوائية، والمصالح الحكومية التى ستعود لتقديم الخدمة بشكل تدريجى، على أن يكون هناك لافتات بشأن الخدمة المقدمة وكيفية الحصول عليها فى هذا الوقت.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين بعدم التزاحم على أيا من المصالح والهيئات واماكن الحصول على الخدمة على مستوى الجمهورية، وأن يتم تغيير ثقافة وسلوك البعض فى هذا الأمر، وأن يكون المواطن حريص على حياته أكثر من ذلك، وحياة المحيطين به والمجتمع بشكل عام.