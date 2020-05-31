شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، تغليظ عقوبة كل محتكرى أدوات التعقيم، أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، على أن يكون هناك مزيد من الضوء على هذه المنتجات وكيفية التفرقة بينها وبين المنتجات الأصلية المطابقة للمواصفات والمصنعة فى مصانع مرخصة و ملتزمة بالتعليمات، محذرا من خطورة هذه المنتجات على الصحة العامة، واستنزاف أموال المواطنين من خلال الاحتكار وبعض الممارسات الخاطئة التى تظهر فى وقت الأزمات ويكون ضحيتها المواطنين أو الفئات غير القادرة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات والتى تمثل خطورة على صحة المواطنين، فى الوقت الذى تبذل الدولة جهودا كبيرة لمنع تفشي الفيروس فى المجتمع، وأن مثل هذه الممارسات يُهدر الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة، مما يستوجب ضرورة مواجهة كل هذه الممارسات بقوة وحزم والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لإحتكار بعض السلع أو يطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات فى الأسواق.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك حملات لتوعية المواطنين من أجل التفرقة بين المنتجات الأصلية والأخرى التى تفتقد لأدنى مواصفات الحماية والأمان نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات القياسية فى التصنيع، خاصة فى المناطق الشعبية، وضرورة أن يتم الإبلاغ عن أي منتجات غير مطابقة يتم طرحها فى الأسواق تفتقد لهذه الشروط.

ويرى طوبيا، أن حل الاحتكار وطرح منتجات وأدوات تعقيم غير مطابقة للمواصفات يكمن فى توفير المزيد من هذه المنتجات فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وبأسعار فى متناول الجميع، لقطع الطريق على كل من يسعى لممارسة الاحتكار أو طرح منتجات ضارة بصحة المواطنين.