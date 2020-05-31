كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول 31- (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم 21 حالة في سول ذات الكثافة السكانية العالية.

وبذلك يبلغ إجمالي الاصابات بالفيروس في كوريا الجنوبية منذ تفشي المرض في البلاد 11 الفا و 468 شخصا، وفقا لما أعلنته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

كما أضافت أن عدد حالات الوفاة في البلاد بلغ 270 حالة ، بعد وفاة حالة واحدة اضافية اليوم الماضي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10 الاف و 405 حالات بعد تعافي 7 اشخاص، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج إلى 793 شخصا.