صحة كفر الشيخ تُسجل إصابة 22 حالة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، إصابة 22 حالة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس.
وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، السبت، أنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال المصدر الطبي، إنه جارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.
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