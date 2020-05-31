وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة، ودعم الجهود الرامية إلى نجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
مانحون ومنظمات
يعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، في تمام الـ4 بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسيبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).
وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.
مؤتمر صحفي
عقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ميليسا فليمنج.
وسائل التواصل الإعلامي
البريد الإلكتروني «abusalehun.org»
واتساب "+19172249751" للغة العربية
للغة الإنجليزية على البريد الإلكتروني «laerkeun.org»
واتساب "+966507032777"
إطلاق هاشتاق «#مؤتمر_المانحين_لليمن»
هاشتاق «#معا_لدعم_اليمن»
باللغة الإنجليزية هاشتاق «#FundForYemen»
كانت هذه تفاصيل خبر #مؤتمر_المانحين_لليمن ينطلق الثلاثاء بشراكة أممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.