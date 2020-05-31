مؤتمر_المانحين_لليمن ينطلق الثلاثاء بشراكة أممية

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، مؤتمر المناحين لليمن 2020 افتراضيا، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

وتدعو المملكة الدول المانحة بالمبادرة، ودعم الجهود الرامية إلى نجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

مانحون ومنظمات

يعقد مؤتمر المانحين الدوليين والمنظمات الإغاثية افتراضيًا بالرياض، في تمام الـ4 بعد الظهر بتوقيت الرياض، وسيبث على شبكة الإنترنت على الروابط التالية: (http://webtv.un.org)) (https://ksrelief.org/live).

وسيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما سيلقي كلمة المملكة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

مؤتمر صحفي

عقب المؤتمر سيُعقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، يشارك فيه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، فيما يدير المؤتمر الصحفي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات العالمية، ميليسا فليمنج.

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