الأمم المتحدة: اليمن بحاجة إلى 2.4 مليار دولار

ونوّه بتنظيم المملكة -بالشراكة مع الأمم المتحدة- مؤتمر المناحين لليمن، الهادف إلى زيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
وبيّن أن اليمن بحاجة إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، من الآن وحتى ديسمبر القادم.
وأفاد مارك لوكوك، بأنه من بين 41 برنامجا رئيسيا للأمم المتحدة في اليمن، سيتم إغلاق أكثر من 30 برنامجا في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا لم يُتمكَّن من تأمين أموال إضافية.
وأوضح أن المنظمات الإغاثية ما زالت تستطيع الوصول إلى الناس، لوجود كثير من الموظفين لديها على الأرض، والآلاف من عمال الإغاثة اليمنيين، الذين ما يزالون يعملون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.
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