تسليم مشتبه به من حزب الله إلى أمريكا

ونجد أن المشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016 تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو). وتم اعتقاله في مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أمريكيّة بحقّه. وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.
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