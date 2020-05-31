الارشيف / اخبار العالم

تسليم مشتبه به من حزب الله إلى أمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، وأشارت وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدر في سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

ونجد أن المشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016 تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو). وتم اعتقاله في مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أمريكيّة بحقّه. وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسليم مشتبه به من حزب الله إلى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا