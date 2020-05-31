الشرعية تشيد بقوات التحالف

أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، صغير بن عزيز، بالدور البارز لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية ، والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده بجميع جبهات القتال، للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن معركة الحسم مستمرة حتى استئصال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينا أن العدو الوحيد لليمن واليمنيين، هو عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

ودعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة.