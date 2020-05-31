الشرعية تشيد بقوات التحالف

مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن معركة الحسم مستمرة حتى استئصال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينا أن العدو الوحيد لليمن واليمنيين، هو عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
ودعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة.
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