الارشيف / اخبار العالم

الشرعية تشيد بقوات التحالف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، صغير بن عزيز، بالدور البارز لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية ، والدعم الكبير الذي تقدمه لإسناد الجيش في بلاده بجميع جبهات القتال، للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن معركة الحسم مستمرة حتى استئصال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مبينا أن العدو الوحيد لليمن واليمنيين، هو عصابة ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

ودعا إلى توحيد الصفوف لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستفيد من بقاء الصف غير موحد، مؤكدا أن جيش بلاده قادر على القضاء على كل المشاريع الصغيرة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تشيد بقوات التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا