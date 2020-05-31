6 فرقاطات تركية في مهمة مشبوهة شرق المتوسط

كثفت تركيا من تواجدها المشبوه في المنطقة البحرية بين جزيرة كريت وليبيا؛ حيث تم رصد 6 فرقاطات وناقلة نفط في المنطقة، أول أمس، ضمن خطط أنقرة للتنقيب والسطو على النفط والغار في منطقة شرقي البحر المتوسط.

وأوضحت صحيفة ekathimerini، اليونانية، في تقرير لها، أن الفرقاطات في المياه الدولية مؤمنة للتدريبات البحرية من قبل أربعة تلكسات ملاحة صادرة عن أنقرة.

أضافت أن السفن العسكرية التركية في المنطقة أكثر من سفن الاتحاد الأوروبي التي تشارك في عملية إيريني لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والتي تواجه مشاكل أخرى تكمن في الذكاء.

تبادل

أكدت أن أنقرة أعاقت بشكل فعال تبادل المعلومات بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن إيريني مثل العملية السابقة في المنطقة صوفيا، لديها كمية محدودة من المعلومات الأساسية.

طالما تستخدم تركيا سفنا عسكرية تابعة لها موجودة قبالة السواحل الليبية في هجومها الباغي على الأراضي الليبية بما يخدم أهدافها المشبوهة، وتساعدها في ذلك حكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على طرابلس وتعيث فيها فسادا.

وفي السياق، كشف حساب مهتم بالشأن العسكري التركي عن نوع الفرقاطات التي استخدمتها تركيا في ضرب قاعدة الوطية الجوية، لتمهيد الطريق أمام قوات حكومة الوفاق غير الشرعية من أجل السيطرة عليها، ووصفها بأفضل سفن حربية تحمل صواريخ.

قدرات

تباهى الحساب، في سلسلة تغريدات، بنوع وقدرات الأربع فرقاطات التركية التي ضربت قاعدة الوطية، موضحا أنه تمت إضافة قدرات PHALANC CIWS وCHAFF وIFF، التي تم فصلها سابقًا إلى نظام إدارة الحرب القديم (SYS)، مع نظام Genesis لرفع قدرات السفن حاليا لتعمل بشكل أكثر فعالية عن ذي قبل، كما خضعت السفن أيضًا لتغييرات هيكلية لتعزيز إمكاناتها الدفاعية تحت سطح الماء.

وأشار إلى دعم الفرقاطات بطائرات هليكوبتر من طراز S-70B Sea Hawk الحديثة؛ للهبوط والإقلاع، وتم تزويدها باستخدام 8 خلايا صاروخية، مؤكدا أنه مع تحديث الفرقاطات، وصلت قدرة الرادار والدفاع الجوي لها إلى مستوى أعلى بكثير، حيث تم في عام 2015م توقيع عقد لترقية نظام الدفاع الجوي القريب (MK15 Phalanx Block0) (CIWS) إلىBlock1B Baseline 2 في جميع السفن.

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أوضح أن أسلحة ومستشعرات السفن تتضمن قدرات Mk 15 Phalanx CIWS، وAuto Melara 76mm DP gun، مؤكدا إطلاق الفرقاطات على قاعدة الوطية 4 صواريخ من منصة الإطلاق MK-13، بالإضافة إلى 36 وحدة من صواريخ الدفاع الجوي RIM-66E-05 (SM-1MR Block VIA بمدى أقصى يبلغ 45كم وارتفاع 25كم، أطلقت أيضا من منصة MK-13.

الخصائص العامة للفرقاطات

- حمولتها 4100 طن

- المحرك الرئيسي 2 x GE LM 2500

- التوربينات الغازية 41000 حصان /‏‏ 1 مروحة

- السرعة تبلغ 20عقدة

- السرعة القصوى تصل إلى 30 عقدة

- عليها 21 ضابطا، و99 ضابطا صغيرا، 13 متخصص