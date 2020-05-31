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تمديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

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تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتمديد الحظر على الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة على جنوب السودان حتى مايو 2021 رغم تحفظات روسيا والصين وجنوب إفريقيا. وحصل القرار الذي أعدّته الولايات المتحدة على 12 صوتاً، بينما امتنعت روسيا والصين وجنوب إفريقيا عن التصويت.

ومع تمديد العقوبات، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير.

ورحّبت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، بتجديد حظر الأسلحة. كما قالت مسؤولة في المنظمة، ديبروسي موشينا: «من الضروري الحدّ من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات» داعيةً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.


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