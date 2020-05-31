تمديد حظر الأسلحة في جنوب السودان

ومع تمديد العقوبات، قرر مجلس الأمن مراجعة القرار في 15 ديسمبر 2020 على أبعد تقدير.
ورحّبت منظمة العفو الدولية في بيان، الجمعة، بتجديد حظر الأسلحة. كما قالت مسؤولة في المنظمة، ديبروسي موشينا: «من الضروري الحدّ من تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات» داعيةً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق الحظر.
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