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مقتل عاملين بقناة في كابول

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أدى انفجارعبوة، استهدفت حافلة صغيرة تقل طاقما لقناة تلفزيونية أفغانية خاصة في كابول، إلى مقتل صحفي وسائق الحافلة، وفق ما أفاد مدير الأخبار بالمحطة والمسؤولون.

وقال مدير الأخبار، جاويد فرهاد، لفرانس برس، إن الرجلين قتلا عندما انفجرت العبوة الموضوعة إلى جانب الطريق لدى مرور الحافلة التابعة لمحطة «خورشيد» وداخلها 15 موظفا. كما أكدت وزارة الداخلية الأفغانية الاعتداء الذي استهدف الحافلة.


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