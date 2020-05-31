تسليم مشتبه به من حزب الله إلى أمريكا

صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنّه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، وأشارت وكالة الأنباء القبرصيّة الرسميّة إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدر في سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

ونجد أن المشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليّات غسل أموال تعود إلى أكتوبر 2016 تبلغ قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو). وتم اعتقاله في مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. بعد اكتشافها أنّ هناك مذكرة اعتقال أمريكيّة بحقّه. وأمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.