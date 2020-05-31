ترامب يخطط لنشر الجيش.. فرض حظر التجول بعد أعمال شغب احتجاجا على مقتل مواطن أسود

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الحكومة تعتزم فرض حظر التجول في مدينة لوس أنجلوس بعد أعمال شغب إثر احتجاجات على مقتل جورج فلويد، لوضع حد للمتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة لموت المواطن الأسود، على يد ضابط شرطة أبيض.

ودعا دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، إستنادا إلى المصادر ذاتها، إلى ضرورة وجود يد قوية لإنهاء المظاهرات ووقف المتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة لموت جورج فلويد.

وقال ترامب: “لدينا الجيش جاهز وراغب.. إذا كانت السلطات تريد استدعاء الجيش، فيمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض بسرعة كبيرة”.

وتعيش الولايات المتحدة الأمريكية على صفيح ساخن بعد مقتل مواطن أسود على يد شرطي أبيض، بعد ارتفاع وثيرة الاحتجاج تزامنا مع انتشار فيروس “كورونا” وتجاوز الوفيات بسبب الجائحة سقف 100 ألف وفاة، مع تسجيل مليون و759.725 حالة إصابة مؤكدة بـ”كوفيد 19″.