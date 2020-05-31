960 وفاة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة السبت 960 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرّاً.
وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 103,758.
وأحصت الولايات المتحدة رسميّاً 1,769,776 إصابة بالفيروس، أي أكثر بكثير من أيّ دولة أخرى، حسب إحصاء الجامعة الذي نُشر الساعة 8,30 مساء السبت (00,30 ت غ الأحد).
ودعا الاتّحاد الأوروبي السبت واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظمة الصحة العالمية التي يتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمسايرة الصين في ازمة كوفيد-19.
والجمعة، نفّذ ترامب الذي علّق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، تهديده بقطع العلاقات مع المنظمة الأممية. والولايات المتحدة هي أول مساهم في المنظمة.
لكنّ ترامب أكّد أمام صحافيّين "أنّنا سنُعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم".
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