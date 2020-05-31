إقلاع تاريخي للصاروخ "سبايس إكس" وعلى متنه رائدا فضاء

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مركز كينيدي الفضائي: حلق رائدا الفضاء الأميركيان روبرت بنكن ودوغ هورلي السبت من مركز كينيدي الفضائي في الصاروخ "سبايس إكس" التابع لأول شركة خاصة عهدت اليها وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) تنفيذ مهمة تاريخية.

واقلع الصاروخ "فالكون 9" التابع للشركة التي أسسها إلون ماسك في الساعة 15,22 (19,22 ت غ) من دون أي مشاكل في الدقائق الاولى للعملية، وفق ما اظهر النقل المباشر لوقائعها من جانب ناسا.

وانفصل الجزء الاول من الصاروخ كما هو مقرر بعد دقيقتين من التحليق بسرعة ناهزت أربعة الاف كلم في الساعة، فيما واصل الجزء الثاني حمل الكبسولة "كرو دراغون" في اتجاه المحطة الفضائية الدولية.

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وتبدو المهمة خطوة متواضعة على صعيد استكشاف الفضاء إذ إن الرائدين لن يتوجها إلى القمر أو المريخ بل إلى محطة الفضاء الدولية التي تدور على ارتفاع 400 كلم من سطح الأرض، والتي يستخدمها رواد روس وأميركيون منذ العام 1998.

لكن "ناسا" تعتبر الخطوة "ثورية" لأن "سبايس إكس" ستسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الفضاء بكلفة أدنى مقارنة ببرامجها السابقة.

وقدّمت "ناسا" أكثر من ثلاثة مليارات دولار لشركة "سبايس إكس" لتصميم مركبتها القابلة لإعادة الاستخدام لمدة ست رحلات فضائية مستقبلية وبنائها واختبارها وتشغيلها.