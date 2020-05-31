شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام المجالس التنفيذية للأحياء بالوحدات المحلية وتشكيلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ووافقت عليه نهائيا، ومنتظر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الفترة القادمة، علي أن يُشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:

1- نائب رئيس الحي.

2- مأمور القسم.

3- سكرتير الحي ويكون أمينا ً للمجلس.

4- رؤساء الأجهزة التنفيذيةومديري أفرع شركات المرافق العامةفي نطاق الحيالذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله. ويتولى المجلس التنفيذي للحي الإختصاصات الآتية:

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1 - مراقبة تحصيل الموارد.

2 - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحي.

3 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي، وتقييم حُسنإنجاز المشروعات والخدمات ومستوى أداء المرافق على مستوى الحي، وفقًا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحي.

4 - مناقشة مشروعى خطة وموازنة الحي، وتوزيع الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي، وفقًا لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

5 - مناقشة الحساب الختامي السنوي للحي.