شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح للنائبة نشوى الديب: محتجزة بالمستشفى منذ 5 أيام وأجرى مسحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها احتجزت فى مستشفى العجوزة منذ 5 أيام مضت بسبب بعض الأعراض التنفسية من نقص الأوكسجين، على أن تٌجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" اليوم الأحد، بعد إجرائها فى وقت سابق أشعة مقطعية على الصدر.

وأضافت الديب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه رغم مرضها لكنها تتابع أحوال الدائرة بشكل مستمر، وفى مقدمتها التواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من أجل متطلبات حميات إمبابة.

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وأشارت البرلمانية إلى أنها تتابع وضع مستشفى الحميات لتوفير الاحتياجات اللازمة لها، لاسيما مع انتشار فيروس كورونا، وتخدم قطاعات واسعة، وأخرها توفير 40 تكيف بحميات إمبابة، والذى تم تركيبهم أثناء وجودها في مستشفي العجوزة، مشيرة إلى أنها قامت قبل الوضع الصحي الذي تمر به بزيارات متتالية للمستشفى لمتابعة كافة متطلباتها.

جدير بالذكر، أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدي في ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا والندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".