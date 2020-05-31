شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشرقية يطالب بتخصيص مستشفيات التكامل بالمحافظة لعزل مصابى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم رائف تمراز، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تحويل مستشفى الحسينية المركزى لمستشفى عزل صحى لمرضى فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه المستشفى تخدم العديد من المناطق فى منطقة شمال محافظة الشرقية، وتحويل المستشفى للغزل قد يؤثر على الخدمة الطبية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة خلال الفترة الأخيرة للتصدي لفيروس كورونا، وحزمة الإجراءات القوية التى من شأنها عدم تفشي الوباء وفى نفس الوقت الحفاظ على منظومة الصحة لتكون قادرة على تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمواطنين فى مختلف المحافظات.

واقترح عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تخصيص عدد من مستشفيات التكامل للعزل الصحى، ومبنى تابع للتأمين الصحى، فى مستشفى بحر البقر وشرارة وسعود، وهذا بدوره سيعيد مستشفى الحسينية المركزى لتقديم الرعاية والخدمة الصحية مرة أخرى للمواطنين فى 4 مراكز فى منطقة شمال المحافظة وفى نفس الوقت تعظيم الاستفادة من المستشفيات والأصول غير المستغلة للوزارة، وتوفير العديد من الأماكن لهذا الغرض.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن أصحاب الأمراض المزمنة فى حاجة ماسة لتلقى العلاج، وهذا بدوره لا يقل عن أزمة فيروس كورونا، ما يستوجب أن يتم البحث عن أماكن بديلة للعزل، واستغلال كل المناطق غير المستغلة على مستوى الجمهورية، حتى لا يكون هناك عجز فى الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين فى هذه الأماكن خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.