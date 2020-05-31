توزيع أدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي في جنوب سيناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان توزيع الأطقم الطبية الأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي من أهالي محافظة جنوب سيناء. "سكرين المنشور"

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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