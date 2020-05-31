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حاكم ولاية مينيسوتا يدعو السكان للبقاء في منازلهم مع حلول الليل

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
دعا حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز السكان المحليين في مدينة مينيابوليس إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن السلطات من كشف ما يعتقد أنهم محرضون من خارج الولاية يتطلعون إلى نشر "الإرهاب والدمار".

قال والز خلال مؤتمر صحفى فى وقت مبكر من مساء السبت "هؤلاء ليسوا جيراننا. يا سكان مينيسوتا يجب أن تبقوا في أماكنكم الليلة".

وأوضح أن الطرق السريعة الرئيسية مغلقة، وستسعى السلطات إلى "إعادة النظام إلى شوارعنا".

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