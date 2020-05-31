ترامب يهدّد المحتجّين بإطلاق الرصاص

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق الرصاص على المحتجين في ولاية مينيسوتا التي تتصاعد فيها الاحتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، بسبب وفاة رجل أسود البشرة شوهد في تسجيل مصور وهو يجاهد لإلتقاط الأنفاس بينما جثم ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.
وقال ترامب على "تويتر" إنه سيرسل الحرس الوطني "لتنفيذ المهمة على النحو الصحيح" إذا أخفق رئيس البلدية جيكوب فراي في السيطرة على المدينة.
وكتب في تغريدة بعد منتصف الليل "سنسيطر على الوضع مهما كانت الصعوبة وعندما تبدأ أعمال النهب سيبدأ إطلاق الرصاص".
وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الواقعة، ومن بينهم الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان ممدا على الأرض.
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