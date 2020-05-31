إعادة فتح المسجد النبوي أمام المصلين منذ 20 مارس

فَتح الان المسجد النبوي الشريف بالمملكة العربية السعودية أبوابه ال 11 استعدادا لصلاة الفجر لأول مرة منذ 20 مارس.

مع اخذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية الكاملة للتصدي لكوفيد 19 وعلى ان يصلي المصلون على رخام عوضا من السجاد تحسبا وتفاديا لأي نقل عدوي. منذ 20 مارس.مع اخذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية الكاملة للتصدي لكوفيد 19 وعلى ان يصلي المصلون على رخام عوضا من السجاد تحسبا وتفاديا لأي نقل عدوي.

وتم اتخاذ إجراءات احترازية تضمن صحة المصلين ..



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