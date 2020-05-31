كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. متظاهرون يحاولون اقتحام الحواجز المحيطة بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، في خبر عاجل، بأن متظاهرون يحاولون اقتحام الحواجز المحيطة بالبيت الأبيض.

وفي وقت سابق، ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأعمال العنف التي وصف مرتكبيها بـ"اللصوص والفوضويين" في مينابوليس.

وحسب ما بثته قناة العربية في خبر عاجل، وصف الرئيس الأمريكي حادث قتل "جورج فلويد" على يد شرطي بـ"المأساة الخطيرة".

في غضون ذلك، أكد البيت الأبيض دعمه للمظاهرات السلمية، لافتا إلى أن ما يجري الآن لا علاقة له بالعدالة، مشددًا على أن الإدارة ستقف دوما ضد العنف والفوضى.