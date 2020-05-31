كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تصادق أول دواء مضاد لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء اليوم السبت، عن طرح أول دواء في روسيا مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ حيث أصدرت تصريحاً يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالفيروس.

وقال موقع السجل الحكومي الروسي للأدوية: إن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء "أفيفافير"، الذي يحمل اسم "فافيبيرافير" الدولي.

هذا وينتج عقار "أفيفافير" في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014م لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالي نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.

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