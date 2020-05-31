كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر مايو الخير.. 11 طن من المساعدات الطبية الإماراتية لدول العالم لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في كل دول العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدات والدعم لعدد من دول العالم في إطار مكافحة انتشار هذه الجائحة في معظم البلدان، عبر عن طريق توفير المستلزمات والمعدات الطبية من جهة والمساهمة في تسهيل عودة المواطنين الراغبين في الرجوع إلى بلدانهم.



وخلال شهر رمضان، بلغت المساعدات الإماراتية من الإمدادات والمستلزمات الطبية والوقائية لدول العالم، خلال نحو 435.7 طن للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.



وفي مايو الجاري، قدمت الإمارات 11 طنًا من المساعدات الطبية إلى السودان، و6 أطنان إلى كل من كردستان العراق، والكونغو، والنيجر، ومالي، و10 أطنان إلى طاجيكستان، و7 إلى كل من جمهورية القمر المتحدة، وألبانيا، ورومانيا، وبيلاروسيا، وسيراليون، وغينيا، والهند، وكينيا، وزيمبابوبي، و4 أطنان إلى جامبيا، و5 إلى بوتسوانا، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، وكينيا، وذلك ضمن إطار خطة التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة الفيروس القاتل.



*شكر مقدم من إسبانيا على التعاون في مواجهة كورونا

واليوم، شكرت عمدة ماربيا في إسبانيا، أنخيليس مونيوث، الإمارات على دعمها من أجل توفير 18 طنا من المعدات الطبية، وقالت:" أود أن أشكر الإمارات على التبرع الرائع، بعد عدة أسابيع من العمل، بأكثر من 18 طنا من مواد الوقاية مثل الأقنعة والقفازات والمطهرات".

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*مساعدات عاجلة للسودان

وأرسلت الإمارات، الجمعة الماضية، طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، حتى يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتكون الشحنة الثانية من المساعدات، حيث أرسلت الشحنة الأولى في 22 أبريل الماضي، وكانت تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية. *مساعدات عاجلة للسودانوأرسلت الإمارات، الجمعة الماضية، طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، حتى يستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتكون الشحنة الثانية من المساعدات، حيث أرسلت الشحنة الأولى في 22 أبريل الماضي، وكانت تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية. *10 أطنان من الإمدادات الطبية لطاجيكستان

وفي يوم 27 مايو الماضي، أرسلت الحكومة الإماراتية طائرة مساعدات تحتوي على 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى طاجيكستان لمساعدتها على مكافحة الفيروس وتوفير المعدات الطبية اللازمة للمصابين بالوباء العالمي.



*مساعدات طبية للكونغو

وقبلها في 25 مايو الجاري، وجهت الإمارات طائرة مساعدات تحتوى على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، تلاها مساعدات لغانا، لمساعدتها في إنشاء مستشفى ميداني للقضاء على فيروس كورونا.



*69 طن من المساعدات طبية لدول أسيوية

كما أرسلت طائرات مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى بنجلاديش، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، و14 طنًا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى باكستان، و7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، و20 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إندونيسيا.

