كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر "ترامب" يعلق على إنطلاق أول رحلة أمريكية للفضاء منذ 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، على إنطلاق أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ عام 2011، واصفاً الحدث بأنه "أمر لا يصدق".

وقال ترامب: إن "هذه مجرد البداية، إنه حقا شيء مميز"، ميفاً أن "الفضاء سيكون أحد أهم الأشياء التي قمنا بها على الإطلاق"، لافتاً إلى أنه "لا أحد يفعل ذلك مثلنا"، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، انطلق صاروخ "فالكون 9" من مرحلتين مع رواد فضاء "ناسا"، روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، على متن الطائرة "كرو دراغون" بسلاسة لبدء رحلتها التي تستغرق 19 ساعة إلى محطة الفضاء الدولية.

ويشار إلى أن هذه تعتبر أول رحلة أمريكية مأهولة للفضاء منذ عام 2011، ومنذ ذلك الحين يسافر رواد الفضاء التابعون لناسا على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز". Advertisements وأول رحلة فضائية لشركة خاصة على متنها أشخاص، إذ تعد المهمة حاسمة لمستقبل الرحلات الجوية المأهولة واستراتيجية ناسا للعمل مع الشركات الخاصة.