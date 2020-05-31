كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر المغرب تسجل حالتي وفاة و 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7780 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالات، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.