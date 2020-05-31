كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر إندونيسيا.. زلزال بقوة 6,5 ريختر يضرب منطقة أرخبيل تالاود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية بياناً، مساء اليوم السبت، ذكرت فيه أن هناك زلزال متوسط بقوة 6,5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة أرخبيل تالاود بإندونيسيا.

وأضاف بيان الإدارة الماليزية أن مركز الزلزال يقع على بُعد 17 كيلومتراً من شرقى جزيرة تالاود على عمق 83 كيلومتراً .

كما لم يتسبب الزلزال فى حدوث أمواج المد البحرى العاتية التسونامى في ماليزيا، نقلاً عن وكالة أنباء "برنانا" الماليزية.

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