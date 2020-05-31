كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الجزائرية تسجل 133 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9267 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 646 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 5549 حالة.

وتطبق السلطات الجزائرية حظر تجوال جزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، وهي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.