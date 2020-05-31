لا تنسوا إضافة 60 دقيقة إلى ساعاتكم

ينتظر أن يعرف التوقيت الرسمي للمغرب تغييرا في الساعات القليلة المقبلة، وذلك بالعودة إلى التوقيت الصيفي (غرينتش +1).

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد أعلن أنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي، بعدما كان المغرب قد عاد لتوقيت غرينيتش استثناء خلال شهر رمضان الجاري.

ويأتي تغيير الساعة القانونية للمملكة طبقا للقرار 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013، والقاضي بتغيير الساعة القانونية، وبناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.29.16 الصادر في 6 رجب 1437 الموافق لـ14 أبريل 2016، بتغيير الساعة القانونية.