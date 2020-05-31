تمكنت عناصر الوقاية المدينة، مساء اليوم السبت، بطنجة، من محاصرة الحريق الذي شب في مصنع الألياف البصرية، بالمنطقة الصناعية اجزناية، دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ فإن ألسنة النيران أتت على المساحة الخضراء المحيطة بالمصنع، وكذا 15 آلة وعدد من المنتوجات الكميائية المستعملة في صناعة الألياف البصرية.
وكاد الحريق أن يأتي على الوحدات الصناعية الأخرى الموجودة المنطقة الصناعية، لولا تدخل عناصر الوقاية المدنية في الوقت المناسب.
وتسارع عناصر الوقاية المدنية في هذه اللحظات، الزمان من أجل إخماد الحريق بعد تمكنها من محاصرته.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق طنجة.. النيران التهمت مصنع “الكابلاج” وعطلة نهاية الأسبوع منعت من وقوع كارثة بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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