شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 21 ألف إصابة جديدة و1200 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 21,304 إصابات مؤكدة و 1,265 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,737,950 إصابة حتى تاريخ امس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 102,785 حالات وفاة.

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