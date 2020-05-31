شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة الاقتصادية تشل قدرة اللبنانيين على توفير الطعام والان نبدء بالتفاصيل

سلّطت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون مع انهيار سعر العملة، إلى حد أنهم أصبحوا عاجزين عن شراء الخضراوات.

وبحسب تقرير للصحيفة الأمريكية، فإن مأكولات اللبنانيين المفضلة تتنوع بين اللحوم المشوية والمقلية، والسلطات وأطباق الخضار المختلفة.

وأشارت إلى أن هذه المأكولات مصدر للفخر، خاصة عندما يتشاركونها كرمز للكرم، مضيفة: «لكن في هذه الأيام بات توفير الطعام همًّا لأنه لم يتبق الكثير مما يمكن تناوله».

وتابعت تقول: «من القصابين إلى سائقي سيارات الأجرة في بيروت إلى محال الحلويات الشهيرة في طرابلس، بات الجوع على كل لسان. فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة، أصبحت أسعار الكثير من المواد الغذائية أكبر من قدرة المواطنين اللبنانيين».

ونوّه إلى أن أسعار اللحوم تضاعفت منذ مارس الماضي، ليصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى 9 دولارات.

ونقل عن قصاب لبناني يدعى مصطفى، قوله: «يتصل أحد المواطنين بي هاتفيًا يوميًا كي يسألني عما إذا كان السعر قد انخفض. ثم يقول إن السعر باهظ، ويقفل الخط. لكن السعر آخذ في الارتفاع أكثر»، مضيفًا إنه لم يعد يزعج نفسه بتحديث لائحة الأسعار.

ومضى التقرير يقول: «كان من النادر أن تخلو وجبة لبنانية من الطماطم، التي تعتبر أساسًا في تحضير الكثير من المأكولات. لكن سعرها أصبح مرتفعًا، حتى إن الزبون الذي كان يشتري منها عدة كيلو جرامات دون تردد، أصبح اليوم يتقنن في الحصول عليها. البعض بالكاد يشتري الآن نصف كيلو جرام كل مرة».

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وأردف التقرير يقول: «تشتهر طرابلس بحلوياتها، إلا أن محال بيعها خالية من الزبائن. وعلى الرغم من أنه خلال أيام رمضان تجتمع الأسرة بعد وجبة الإفطار لشرب الشاي وتناول الحلويات، فإن محال الحلويات لا تشهد زحامًا».

ونقلت عن سيدة من المدينة قولها: «لم يعد بوسعنا شراء الحلويات. المحال مفتوحة، لكن لا مال للشراء. لكن وزراءنا ورؤساءنا يملكون المال».

وشدد التقرير على أن هذا الوضع ليس إلا نتيجة لعقود من سوء الإدارة المالية والفساد التي ضاعفت مشاكل لبنان الاقتصادية.

ومضى التقرير يقول: «انخفضت قيمة الليرة اللبنانية، ويستحيل تقريبًا العثور على الدولارات، أما البطالة ففي ارتفاع مذهل».

وأردف يقول: «هدأ المحتجون، الذين نزلوا إلى الشوارع في أكتوبر مطالبين بوضع حد للفساد والمحاباة لفترة، لكنهم عادوا بوتيرة أقل في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 4 آلاف ليرة، بعدما كانت الليرة ثابتة لعقود بما يعادل 1500 ليرة للدولار».

وأضاف التقرير: «يكافح لبنان كباقي دول العالم تفشي فيروس كورونا. وعقب الإغلاق انخفضت أعداد المصابين. لكن بعد تخفيف القيود، زادت الإصابات بشكل حاد، مما دفع الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى فرض إجراءات صحية عامة، وتمديد الإغلاق، مما وجّه ضربة أخرى إلى الاقتصاد».

وتابع: «انفجرت موجة جديدة من الاحتجاجات، لتصب غضبها على المصارف، التي فرضت قيودًا على سحب المودعين لودائعهم، بل وأضرمت النيران بالعديد منها».