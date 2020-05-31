شباب الصحفيين إلي مني مينا: أيها العجوز الشمطاء ارحمي الأطباء من مزاعمك الكاذبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

أكدت جبهة شباب الصحفيين ان ظهور مني مينا الدائم على قناة الجزيرة القطرية العميلة المعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية يكشف عن مواقفها المشبوهة وأهدافها الحقيرة.مؤكدة الجبهة علي انة حان الوقت على اطباء مصر الشرفاء من جيش مصر الأبيض أن يعلنوا تبرأهم من مني مينا ويرفضوا وجودها ومن على شاكلتها في نقابة الأطباء أو التحدث بإسمهم.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: يجب على المصريين أن يلفظوا هؤلاء المنتفعين والمستغلين للأزمة التي تواجة البلاد وتوجيه الانتقادات للحكومة رغم ما تبذلة وجيشها الأبيض من تضحيات لمجابهة هذا الوباء.

Advertisements

أضاف طوالة:ان مساعي هؤلاء المنتفعين مكشوفة للجميع ولو تحب مني مينا التأكد من ذلك عليها الذهاب إلى أي مستشفى من مستشفيات العزل وستري بنفسها حجمها الطبيعي أمام الأطباء الذين يضحون بأنفسهم من أجل مواجهة هذه الجائزة.

أشار رئيس الجبهة إلي ان جيش مصر الأبيض يناشد د.مني مينا عدم التحدث بإسمهم في وسائل الإعلام المعروفة بعمالتها ومواقفها ضد مصر والنزول بنفسها لمستشفيات العزل لمساعدتهم والتأكد من الجهود المبذولة من جانبهم تجاة مصابي الفيروس اللعين.

ووجهت الجبهة رساله أخيرة إلي مني مينا قائلة: أيها العجوز الشمطاء ارحمي اطباء مصر من مزاعمك الكاذبة وادعاءاتك الجوفاء وستظل مصر وأطباء مصر بخير بدون أمثالك.