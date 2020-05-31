شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضوان الزياتى يطالب بتوفير الاعتمادات المالية لتطوير مستشفى صدر 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رضوان الزياتى، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وتجديد مستشفى صدر 23 يوليو بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قرار تحويلها لمستشفى عزل، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للتصدى لأزمة فيروس كورونا، وهناك حزمة من الإجراءات القوية التى تم اتخاذها على أرض الواقع لمنع تفشي الفيروس، واحتواء الأزمة واحتواء آثارها ونتائجها خاصة على الفئات غير القادرة، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الوعى من قبل المواطنين حتى تؤتى هذه الخطوات ثمارها على أرض الواقع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استغلال المستشفيات غير المستغلة فى عملية العزل، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتكون مؤهلة للقيام بهذا الدور، وفى نفس الوقت حتى لا تكون سببًا فى انتشار العدوى حال إن لم تكن مؤهلة لذلك، على أن يتم ترك بعض المستشفيات لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة على وجه التحديد.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتوسع فى تخصيص المدن الجامعة ومراكز الشباب والأندية المؤهلة للعزل، مؤكدًا أنه مع الوصول للذروة كما صرح عدد من المسئولين عن الأمر، واللجوء للعزل المنزلى لمنع تفشي الفيروس، فإن العزل فى هذه المناطق سيكون له دور كبير فى سهولة المراقبة وعدم انتشار العدوى بين المواطنين، خاصة أن هناك العديد من المصابين لا يعلمون جيدًا طرق وآليات العزل المنزلى، ما يعرض قاطنى الوحدة أو العقار للإصابة ومن هنا تأتى زيادة الأعداد و تفشي الفيروس فى المجتمع.