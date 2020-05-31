يكفي أنه اعتقل يوم الجمعة مساء… الزمن مهم لفهم الدوافع السياسية للاعتقال… إذا كنا نعيش في دولة الحق والقانون وكان سليمان الريسوني قد اقترف ما يستدعي معاقبته بالقانون… فدولة الحق والقانون لا تلجأ إلى الاعتقال في الزمن المشتبه فيه… لماذا دائما الجمعة مساء… سيصبح هذا الزمن مرعبا لكل من له رأي حر… سليمان الريسوني قلم قوي وجريء وأحيانا يتجاوز حد الجرأة، وكل ذلك مستوعب في دولة الحق والقانون… تعرض لحملة ظالمة مشبوهة… ردوده أحيانا لم تكن لائقة.. شأن أي مستهدف بالظلم قد يلجأ إلى لغة قاسية أحيانا قد لا نتفق معه حولها… لكن أي صاحب رأي حر لو وضع في الدائرة واشتغل على نفسيته وتعرض لحملة تتجاوزه بقصد افقاده صوابه قد يتعرض للخطأ أو الخطيئة في التعبير.. لماذا نعرضه وحده للمساءلة بينما الذين يتخصصون في الحملات المشبوهة الظالمة خارج نطاق القانون لا يحاسبون… دولة الحق والقانون جدية لا تقبل المعايير المزدوجة… أرجو أن تنتصر الحكمة…. كل التضامن

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كانت هذه تفاصيل خبر بلال التليدي عن اعتقال سليمان الريسوني: لماذا دائما الجمعة مساء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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