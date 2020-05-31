بريطانيا.. استئناف المنافسات الرياضية بدون جمهور اعتبارا من الأول من يونيو المقبل

أجازت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عودة المنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الوزير أوليفر داودن، المشرف على شؤون الثقافة والرياضة والاعلام، إن “الانتظار انتهى. الرياضة البريطانية ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة بعناية” للوقاية من احتمال التقاط عدوى “كوفيد-19”.

وسبق لرابطة الدوري الممتاز لكرة القدم أن حددت تاريخ 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف المنافسات، بشرط توافر الظروف الصحية والوقائية الملائمة.

وستكون الفروسية الرياضة الأولى التي ستعود منافساتها، مع إقامة سباق للخيول في نيوكاسل بشمال شرق إنجلترا في سادس يونيو.

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ونشرت السلطات الحكومية البريطانية، اليوم السبت، التوجيهات العامة للمرحلة الثالثة من عودة النشاطات الرياضية، بالتعاون مع السلطات الصحية المختصة، والتي تلي مرحلة ثانية شملت السماح بعودة التمارين والاحتكاك المباشر بين الرياضيين.

وأعرب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز، ريتشارد ماسترز، عن “الترحيب” بالقرار الحكومي، مضيفا “نخطط مبدئيا لاستئناف البريمرليغ في 17 يونيو، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لضمان سلامة كل المعنيين”.

وسيلحق الدوري الإنجليزي ببطولات كبرى أخرى في أوروبا عاودت نشاطها بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن مع اعتماد تدابير صحية صارمة وإجراءات سلامة وقائية.

وستكون “الليغا” الإسبانية ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها بعد فترة التوقف بسبب كورونا، وذلك في 11 يونيو المقبل، بعدما سبقتها ألمانيا إلى ذلك اعتبارا من 16 ماي. كما تعتزم إيطاليا إعادة إطلاق موسم الدوري المحلي، وذلك في موعد مبدئي هو 20 يونيو.