إسبانيا تتوعدهم بالترحيل بعد “كورونا”.. 61 مغربيا بمراكز الإيواء بسبتة يرفضون العودة إلى المغرب

رفض 61 مغربيا من العالقين بمدينة سبتة السليبة العودة إلى المغرب بعد الاتفاق المشترك بين المغرب وإسبانيا لفتح الحدود لضمان عودة المغاربة العالقين، بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت وكالة “أوروبا بريس” أن المغاربة العالقين بسبتة أكدوا أمام السلطات الأمنية، من خلال اعترافات مكتوبة، رفضهم العودة إلى المغرب من المعبر الحدودي ضمن عمليات “الممرات الإنسانية” التي تمت برمجتها لتمكين المغاربة العالقين بالمدينة السالبة من العودة إلى مدنهم.

وشدد المصدر ذاته، وفقا لإفادات مصدر حكومي، على أن هؤلاء المغاربة سيصبحون، نتيجة موقفهم، مهاجرين غير شرعيين في سبتة، وسيتم طردهم بمجرد إعادة فتح الحدود الوهمية، أو في حال التوصل إلى اتفاق مع السلطات المغربيات قبل ذلك.