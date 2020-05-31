الجيش المصري يعلن القضاء على 16 إرهابيا بسيناء

أعلن الجيش المصري، مساء السبت، القضاء على 16 إرهابيا في عدد من القصفات الجوية بمحافظة شمال سيناء.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، مقطع فيديو، ذكرت فيه أن القوات الجوية المصرية نفذت قصفات مركزة نتج عنها مقتل 16 تكفيريا.

وأشار الفيديو إلى أن القصف الجوي أسفر أيضا عن تدمير مخزنا كبيرا للعبوات الناسفة للإرهابيين.

وقال المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة المصرية نفذت عمليتين نوعيتين في شمال سيناء أسفرتا عن مقتل 16 إرهابيا.

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كما أعلن العقيد تامر الرفاعى، استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين في شمال سيناء.

وفي 3 مايو/ أيار الجاري أعلنت القوات المسلحة المصرية، القضاء على 126 إرهابيا والقبض على 266 آخرين بمداهمات وعمليات نوعية خلال الفترة الماضية في سيناء.

وقال بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع المصرية، إنه في إطار ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية بسيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية واستمرارا لتحقيق النجاحات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية.

وأوضح البيان أن هذه المداهمات والعمليات أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيرياً (إرهابيا) عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.